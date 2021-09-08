باكستان: 3902 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

سجلت باكستان، اليوم الأربعاء، 3 آلاف و902 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و190 ألفا و136 شخصا.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية- حسبما نشر موقع "ذا نيوز" الباكستاني- أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 83 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و413 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 4 آلاف و 387 حالة تعافي خلال الفترة نفسها، ما يرفع إجمالي حالات التعافي في البلاد منذ تفشي الوباء إلى مليون و 71 ألفا و976 حالة تعافي.