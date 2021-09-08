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رئيس جامعة المنيا: تطعيم 4 آلاف طالب بلقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة تلقوا تطعيم لقاح فيروس ضمن مبادرة "أحمي نفسك...احمي وطنك".

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن تسجيل الطلاب لتلقي التطعيم بالجامعة شهد إقبالًا كبيرًا بمقر النقاط المخصصة لهم، وذلك بعد أن قامت إدارة الجامعة بحملة، دعت فيها منتسبيها لتلقي اللقاح من خلال جداول تنظيمية طبقًا للأحرف الأبجدية للطلاب، وتطعيم الطلاب الجدد خلال أعمال الكشف الطبي، لتصبح الجامعة آمنة قبل بداية العام الجامعي الجديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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