قطر: اعترافنا بطالبان لن يأتي على الفور

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - اعتبرت قطر أن حركة طالبان الأفغانية، أظهرت ”براغماتية“ وينبغي الحكم على أفعالها، لأنها الحاكم الأوحد في أفغانستان، دون أن تذهب إلى حد الاعتراف الرسمي بالحركة المتشددة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية، لولوة الخاطر، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس إنه ”يعود للشعب الأفغاني وليس المجتمع الدولي أن يقرر مصيره“.

ولعبت الدوحة دور الوسيط الرئيس بين الحركة، التي افتتحت مكتبا سياسيا في قطر عام 2013، والمجتمع الدولي، بما في ذلك واشنطن إلى أن استكملت الحركة سيطرتها على البلاد الشهر الماضي.

وقالت الخاطر ”أظهروا قدرا كبيرا من البراغماتية. دعونا نغتنم الفرص المتاحة (…) ونحكم على تصرفاتهم“، مضيفة ”هم الحكام الفعليون. لا شك في ذلك أبدا“.

وأعلنت طالبان، أمس الثلاثاء، نواة حكومتها الجديدة وعلى رأسها القيادي المخضرم، المدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة، الملا محمد حسن أخوند.

وقالت الخاطر، المتحدثة باسم سلطات قطر على الساحة الدولية، ووجه الحملة الإعلامية المرتبطة بإستراتيجية مواجهة فيروس كورونا المستجد، عن ”بعض الإشارات الطيبة“ من حكام أفغانستان الجدد.

وأكدت، أن ”حقيقة تمكن العديد من الذين تم إجلاؤهم من مغادرة كابول، بما في ذلك العديد من الطالبات، أمر مهم لأنه لولا تعاونهم لما كان ذلك ممكنا“.

وتابعت ”الاعتراف القطري بحركة طالبان لن يأتي على الفور“، موضحة ”نحن لا نتسرع في الاعتراف، لكننا في الوقت ذاته لا نوقف انخراطنا مع طالبان (…) نحن نسلك الطريق الوسط“.

وأشارت الخاطر كذلك إلى أن طالبان، ومنذ عودتها إلى السلطة، تركت إلى حد كبير السلطات الصحية الأفغانية، بما في ذلك المسعفات، يتمتعن بالحرية في ما يتعلق بمواصلة استجابتهن لـ ”كورونا“.

وقالت ”هل الصورة وردية؟ لا، ليست كذلك“، مشددة على أن المَخرج من الأزمة ”سيكون عبر عملية بناء الثقة، وسيكون تدريجيا. لكن يجب أن نستجيب بشكل أساس لجميع الخطوات الإيجابية من جانبهم (طالبان) عبر اتخاذ خطوات إيجابية من جانبنا“.

وتكثفت الدعوات من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية للحركة من أجل احترام حقوق المرأة والأقليات بعد استيلائها المفاجئ على الحكم.

وقالت الخاطر ”أفغانستان دولة ذات سيادة (…) يجب أن تكون لشعب أفغانستان كلمته“، مضيفة ”عندما نتحدث عن تجاوب أفغانستان مع المجتمع الدولي، فهذا لا يعني أن المجتمع الدولي يمكنه أو ينبغي عليه أن يتحكم في مصير الشعب الأفغاني“.