أميركا تعلق على تشكيل “طالبان” حكومة جديدة في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعربت الولايات المتحدة الاميركية على لسان وزارة خارجيتها عن قلقها من بعض التعيينات في الحكومة الأفغانية التي أعلنتها الثلاثاء حركة “طالبان”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، إن بلاده تشعر بقلق من “الانتماءات وسجلات التتبع” لبعض الأشخاص الذين عينتهم “طالبان” لتولي مناصب محورية في حكومتها.

وأضاف برايس: “كما نجدد توقعاتنا الواضحة بضمان طالبان عدم استغلال التراب الأفغاني لتهديد أي دول أخرى مع تأمين وصول المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني”.

وأعلنت حركة “طالبان”، التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد والتي كرمت عناصر في الحرس القديم للحركة.