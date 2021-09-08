شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى .. مركبة فضاء تجمع عينة من صخور المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمعت المركبة (بيرسيفيرانس) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أول عينة ضمن عينات معدنية عديدة تأمل الإدارة في استخراجها من سطح الكوكب الأحمر لتحليلها على الأرض.

وانتزعت أدوات مثبتة في المركبة ويتحكم فيها أخصائيو المهمة من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا قرب لوس انجليس عينة أكثر سمكا بقليل من قلم رصاص من قاع بحيرة قديمة على سطح المريخ ثم وضعتها في أنبوب للعينات من التيتانوم بداخل بيرسيفيرانس وأحكمت إغلاقه.

وأثنى رئيس ناسا ورائد الفضاء السابق بيل نيلسون على الأمر ووصفه بأنه "إنجاز تاريخي".