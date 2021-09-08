رقم قياسي لضحايا إطلاق النّار في شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع

07 سبتمبر , 2021

ذكرت صحيفة «شيكاغو تريبيون» الأميركية، أنّ نحو 60 شخصاً تعرّضوا لإطلاق نار في شيكاغو خلال الفترة من بعد ظهر الجمعة وحتى صباح الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ العدد الإجمالي لضحايا إطلاق النار في عطلة نهاية الأسبوع البالغ 58 ضحية هو الأكثر منذ عام 2016، مما يشير إلى أن الارتفاعات المقلقة في العنف التي تشهدها شيكاغو منذ العام الماضي لا تزال تشكّل تحدياً هائلاً للمدينة.

وأوضحت أنّ العديد من الأحياء التي وقعت فيها حوادث إطلاق النار كانت على مدى عقود تعاني من نقص الموارد والافتقار إلى فرص العمل، وهي ظروف سمحت للعنف بأن يترسّخ بعمق، حتى قبل أن تؤثّر الجائحة سلباً على نفس المجتمعات.

وكان عقد مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون قد عقد في صباح يوم أمس الاثنين، مؤتمراً صحفياً مع كبار القادة لتحديد الجهود التي تبذلها الشرطة في نهاية الأسبوع، بما في ذلك الشراكات مع المنظمات المجتمعية وكذلك استمرار مصادرة المسدسات والأسلحة التي تتسبّب بمعظم أعمال العنف فب المدينة .

وتحدث براون بصراحة وبشكل شخصي عن المخاطر التي يواجهها الشباب في شيكاغو عندما يكونون بالقرب من أولئك الذين ينخرطون في صراعات عنيفة، والتي هي ذات طبيعة انتقامية.

ومن ناحية أخرى ، تعهّد براون بأنّ إدارته لن تتهاون في ملاحقة المجرمين .