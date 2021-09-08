انت الان تتابع خبر تعرف على ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تصدَّر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة الأولى، بعد فوزه على منتخبنا العراقي 3/0 خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، يوم أمس الثلاثاء.

وسجل علي رضا جاهنباخش (2)، ومهدي تاريمي (69)، والبديل علي غولزادة (90)، أهداف الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

وضمن ذات المجموعة، أيضًا، تعادلت سوريا مع الإمارات 1-1 على استاد الملك عبدالله في عمَّان، وفازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على استاد كأس العالم في سوون.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية، ونقطتين للإمارات، ونقطة لكل من: العراق، وسوريا، ولبنان.

سوريا تنتزع التعادل من الإمارات

في المباراة الثانية انتزعت سوريا التعادل 1-1 من الإمارات في عمَّان لتحصد أول نقطة بالدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، يوم أمس الثلاثاء.

واستغل علي مبخوت خطأ فادحًا من الحارس إبراهيم عالمة ليضع الإمارات في المقدمة في الدقيقة 12 في استاد الملك عبد الله الثاني في الأردن.

وأهدرت سوريا العديد من الفرص لإدراك التعادل أبرزها لعمر خربين على بعد خطوات من المرمى في منتصف الشوط الأول.

وأسفر ضغط سوريا التي نالت تشجيعًا حماسيًا في المدرجات عن هدف التعادل لمحمود البحر بعد هفوة دفاعية في الدقيقة 64. وحققت سوريا أول نقطة من مباراتين بالمجموعة الأولى عقب الخسارة من إيران، فيما نالت الإمارات نقطتين بعد التعادل مع لبنان في دبي بالجولة الافتتاحية.

كوريا تخطف فوزًا غاليًا من لبنان

وفي نفس المجموعة فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره اللبناني 1 – صفر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفضل هدف تشانغ هون كون في الدقيقة 60.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب لبنان عند نقطة واحدة.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، بينما يخوص أصحاب المركز الثالث مواجهة فاصلة، يواصل بعدها الفائز مشواره نحو اقتناص مقعد آسيوي خامس في كأس العالم.