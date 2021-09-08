انت الان تتابع خبر انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
بالمقابل، شهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
فيما سجلت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 147500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.
بالمقابل، شهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.