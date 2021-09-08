اخبار العالم

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 147500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

بالمقابل، شهدت اسعار البيع والشراء استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا