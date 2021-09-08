جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان - جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم

سيكون اليوم الأربعاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا حسب توقيت موسكو والعراق:



أرمينياx ليشتنشتاين– الساعة 7 مساءكوسوفو x إسبانيا– الساعة 9:45 مساءأيسلنداx ألمانيا– الساعة 9:45 مساءمقدونيا الشمالية x رومانيا– الساعة 9:45 مساءإيطاليا x ليتوانيا– الساعة 9:45 مساءإيرلندا الشمالية x سويسرا– الساعة 9:45 مساءألبانيا x سان مارينو– الساعة 9:45 مساءالمجر x أندورا– الساعة 9:45 مساءبولندا x إنجلترا– الساعة 9:45 مساءروسيا البيضاء (بيلاروس) x بلجيكا– الساعة 9:45 مساءويلز x إستونيا– الساعة 9:45 مساء.مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:كندا x السلفادور– الساعة 2:30 صباح الخميس.