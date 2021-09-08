جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان - جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم
سيكون اليوم الأربعاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022. أرمينياx ليشتنشتاين– الساعة 7 مساء
كوسوفو x إسبانيا– الساعة 9:45 مساء
أيسلنداx ألمانيا– الساعة 9:45 مساء
مقدونيا الشمالية x رومانيا– الساعة 9:45 مساء
إيطاليا x ليتوانيا– الساعة 9:45 مساء
إيرلندا الشمالية x سويسرا– الساعة 9:45 مساء
ألبانيا x سان مارينو– الساعة 9:45 مساء
المجر x أندورا– الساعة 9:45 مساء
بولندا x إنجلترا– الساعة 9:45 مساء
روسيا البيضاء (بيلاروس) x بلجيكا– الساعة 9:45 مساء
ويلز x إستونيا– الساعة 9:45 مساء.
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
كندا x السلفادور– الساعة 2:30 صباح الخميس.
سيكون اليوم الأربعاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا حسب توقيت موسكو والعراق:
كوسوفو x إسبانيا– الساعة 9:45 مساء
أيسلنداx ألمانيا– الساعة 9:45 مساء
مقدونيا الشمالية x رومانيا– الساعة 9:45 مساء
إيطاليا x ليتوانيا– الساعة 9:45 مساء
إيرلندا الشمالية x سويسرا– الساعة 9:45 مساء
ألبانيا x سان مارينو– الساعة 9:45 مساء
المجر x أندورا– الساعة 9:45 مساء
بولندا x إنجلترا– الساعة 9:45 مساء
روسيا البيضاء (بيلاروس) x بلجيكا– الساعة 9:45 مساء
ويلز x إستونيا– الساعة 9:45 مساء.
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
كندا x السلفادور– الساعة 2:30 صباح الخميس.