انت الان تتابع خبر بالفيديو: أكثر من خمسة آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-09-07 | 18:00

3 مشاهدة

في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة خمسة آلاف وتسعمئة وثمان وثمانين اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ستمئة واصابة واحدة منها في بغداد الكرخ، وثلاثمئة وثمان حالات في الرصافة، وخمسون اصابة في مدينة الطب، والف وسبعمئة واربع وستون في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل سبعة آلاف وخمسمئة وسبع عشرة حالة شفاء، وثمان وخمسين حالة وفاة.