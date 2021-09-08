المتحدث باسم "طالبان": فريق إماراتي ضمن العاملين على إدارة مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم حركة طالبان إن فريقا إماراتيا يعمل على إدارة مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وجدد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، صباح اليوم الأربعاء، شكر حكومة الحركة لدولة الإمارات على المساعدات التي تقدمها للشعب الأفغاني.

وأكد مجاهد أن المساعدات الطبية الإماراتية، سيتم توزيعها على المستشفيات لرعاية المرضى.

وتمّ اليوم الأربعاء تفريغ الشحنة الخامسة من المساعدات الإماراتية، في مطار كابول الدولي.

وفيما يخص الحكومة التي أعلنتها الحركة أمس الثلاثاء، قال ذبيح الله مجاهد، إنها انتقالية وليست دائما، مشددا على أن الحركة حاولت أن تكون التشكيلة شاملة.