ساعة تقيس نسبة الأكسجين.. إصدار خفيف من نوبيا RedMagic Watch

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة نوبيا (Nubia) النقاب عن إصدار خفيف من ساعتها الذكية RedMagic Watch يحمل الاسم Vitality Edition.

وأوضحت نوبيا الصينية أن الساعة الذكية RedMagic Watch Vitality Edition الجديدة تأتي بشاشة AMOLED قياس 1.19 بوصة بدلا من 1.39 بوصة، وتزن 23 جراما فقط بدلا من 30 جراما في الإصدار العادي.



وتشتمل الساعة الذكية الجديدة على مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين بالدم SpO2.

كما أنها مقاومة للماء حتى 5 ATM، وتتوفر باللونين الأسود والفضي.

ولم تفصح نوبيا بعد عن موعد طرح أو أسعار الساعة الذكية RedMagic Watch Vitality Edition الجديدة.

هواتف نوبيا

ونهاية مايو الماضي أعلنت شركة نوبيا عن إطلاق أنحف الهواتف الذكية المخصصة لعشاق الألعاب، حيث يزخر هاتفها الذكي الجديد RedMagic 6R بتجهيزات فائقة.

وأوضحت نوبيا الصينية أن هاتفها الذكي الجديد ريد ماجيك أر 6 ينبض بتجهيزات تقنية متطورة مثل معالج كوالكوم Snapdragon 888 وشاشة بمعدل تنشيط صورة 144 هرتز وأزرار كتف 400 هرتز.

وأشارت شركة نوبيا إلى أن الهاتف الذكي الجديد يأتي بسُمك 7.8 ملم ولا يتعدى وزنه 186 جراما، وتروج الشركة الصينية لجهازها الجديد من خلال الأداء الفائق لتلبية متطلبات عشاق الألعاب، حيث ينبض بداخله بمعالج كوالكوم Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 سريعة سعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة فلاش UFS 3.1 سعة 128 أو 256 جيجابايت مع مودم 5G.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف نوبيا الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة بدقة وضوح 1080 بيكسل ومعدل تنشيط صورة 144 هرتز ومعدل استقصاء لمسي يبلغ 360 هرتز وتبلغ درجة السطوع القصوى 770 نيت مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بشكل كامل، وقد قامت الشركة الصينية بدمج مستشعر بصمة الأصابع في الشاشة مباشرة.

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل وتشتمل الكاميرا الرئيسية الرباعية على الجانب الخلفي على كاميرا بدقة 64 ميجابيكسل إلى جانب ثلاث كاميرات أخرى بدقة 8 و5 و2 ميجابيكسل.

ويعتمد الهاتف الذكي RedMagic 6R الجديد على نظام التشغيل RedMagic OS 4.0 استنادا إلى نظام جوجل أندرويد 11، ويمتاز بأزرار الكتف بمعدل استقصاء 400 هرتز.

ويزخر الهاتف الذكي الجديد ببطارية سعة 4200 مللي أمبير ساعة، ويمكن شحنها بقدرة 30 واطا، ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.