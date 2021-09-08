عاجل.. وصول طائرة مساعدات إنسانية إماراتية خامسة إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت طائرة المساعدات الإماراتية الخامسة إلى العاصمة الأفغانية كابول تحمل على متنها مساعدات طبية وغذائية متنوعة لتعزيز الوضع الإنساني في أفغانستان.



يأتي ذلك في إطار الجسر الجوي، الذي وجه بتسييره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدعم الشعب الأفغاني.

ويستمر الجسر الجوي الإماراتي على مدار الساعة بتكثيف مساعداته التي تستفيد منها آلاف الأسر الأفغانية خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وذلك في إطار نهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في مد يد العون إلى المجتمعات والفئات التي تحتاج إلى المساعدة خاصة خلال الأزمات.

دولة الإمارات تعد من أولى الدول في العالم التي ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى كابول بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان.