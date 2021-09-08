شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 378 إصابة بكورونا و10 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصر تسجيل 378 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 368 في اليوم السابق.



وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء كذلك بتسجيل 10 حالات وفاة إضافية أمس مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي الحالات المسجلة حتى أمس الثلاثاء يرتفع بذلك إلى 290773، من بينها 16811 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 674 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 243297.