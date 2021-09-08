بعد محاكمة الـ"داعشي" أسامة.. والد الكساسبة يطالب بحرقه

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:21
عربي ودولي
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بعد محاكمة الداعشي السويدي أسامة كريم في السويد، أمس الثلاثاء، لمشاركته في عملية حرق الطيار الأردني والملازم الرهيبة التي اهتز لها العالم على يد تنظيم داعش مطلع 2015، طالب والد الطيار من السلطات السويدية إحراقه كما أحرق ابني. وقال يوسف والد معاذ الكساسبة للعربية "كلما خمدت نار حرق معاذ تعود هذه النار من جديد في نفوسنا". وتابع قائلا: "أشعر أن معاذ قتل اليوم، فكلما أسمع عن إلقاء القبض أو محاكمة لأحد منفذي العملية البشعة"، مضيفا "أسأل الله أن يمكنني منه وأن آخذ ثأر معاذ". كما طالب السلطات السويدية بالسماح له بحضور "محاكمة هذا المجرم حتى يتمكن على الأقل من معرفة تفاصيل الحادثة، ومكان رفاة معاذ". وأوضح الكساسبة أن داعش ما زال حياً إلى الآن، ويقوم بأعمال إرهابية كل يوم، مطالبا العالم كله بمواجهته. يذكر أن قضية الطيار الأردني عادت إلى الواجهة مجددا خلال اليومين الماضيين، بعد أن أطلق القضاء السويدي تحقيقا بشأن جرائم حرب ارتكبت في سوريا. وأوضح متحدث باسم النيابة العامة السويدية إن النيابة المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا "في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا"، من بينهم على ما يبدو إسم السويدي "أسامة كريّم "، كأحد المتورطين بقضية إحراق الكساسبة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي