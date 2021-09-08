الولايات المتحدة: سنحكم على "طالبان" من خلال أفعالها وليس أقوالها

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها" إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان امس الثلاثاء، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة "بناءً على أفعالها"، ولا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.



وفي تصريح أدلى به في الدوحة، حيث يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأمريكية "نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّة امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم".

وأضاف المتحدّث "على الرّغم من ذلك، فإنّنا سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها".