الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من بعض الأفراد في حكومة طالبان

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من بعض الأفراد في تشكيلة الحكومة التي أعلنتها حركة طالبان.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان صدر في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إننا نجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تتوقع من طالبان ضمانا ألا تشكل أفغانستان أي تهديد للدول المجاورة.

وتابع البيان، الولايات المتحدة ستحكم على حكومة طالبان بناءً على أفعالها.

وفي وقت سابق، أعلنت طالبان عن تشكيلة حكومية من طيف واحد، هيمنت عليه الحركة مع وعد بمشاركة أطراف أخرى مع استكمالها.

واختارت حركة طالبان تعيين الملا محمد حسن رئيسا للوزراء بالوكالة والملا عبد الغني برادر نائب الرئيس للحكومة الأفغانية الجديدة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، إن "الحرب في أفغانستان انتهت وعلينا البدء بجهود البناء الآن".

وتابع خلال مؤتمر صحفي إعلان أسماء الحكومة الجديدة، حيث تم تعيين محمد يعقوب وزيرًا للدفاع وسراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية وأمير خان متقي وزيرًا للخارجية، كما تم تعيين عباس ستاكينزاي قائما بأعمال نائب وزير الخارجية

في السياق، تم تعيين هداية الله بدري وزيرًا للمالية بالوكالة وعبد الحكيم شتي وزيرًا للعدل، كما تم تعيين المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد وكيلًا لوزارة الإعلام.