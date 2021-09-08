سوريا تكذب تركيا وتنفي وجود أي نوع من التواصل أو المفاوضات معها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفت سوريا بشكل قاطع، وجود أي نوع من التواصل أو المفاوضات مع تركيا، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين، قوله: "تعقيباً على تصريحات وزير خارجية تركيا حول وجود مفاوضات مباشرة مع دمشق في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب فإننا ننفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر: "بات معروفاً للقاصي والداني أن النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم".

واتهم المصدر بالخارجية السورية، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمخالفة "بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب".

وتتواجد قوات تركية في مناطق عدة شمالي سوريا، فيما تقصف قوات أردوغان قرى ومدنا سورية في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك منازلهم.