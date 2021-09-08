شكرا لقرائتكم خبر عن 176 طلبا خدميا و20 أداة رقابية حصاد نشاط محمد إسماعيل نائب التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وبيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 40 جلسة عامة

- المشاركة في 74 زيارة رسمية و36 زيارة ميدانية

- استخدام 20 من الأدوات الرقابية من بينهم طلب إحاطة لإيقاف قرار نقل وحدات مصنع سماد طلخا وتطوير المصنع بمكانة و المشاركة في مشروع قانون إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وتعديل لائحة مجلس النواب

- حضور 95 جلسة باللجان النوعية

- 176 طلبا خدميا

- المشاركة في 6 ندوات وفعاليات