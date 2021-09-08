استطلاع رأي يكشف عن تفوق المعارضة.. وتراجع كبير لأردوغان وحزبه

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أعلنت شركة أوراسيا، عن نتائج المسح الأخير لشهر أغسطس 2020، الذي أسفر عن تقدم تحالف الأمة برئاسة زعيم المعارضة التركي، كمال كليتشدار أوغلو، عن تحالف الشعب بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حال إجراء انتخابات برلمانية الأحد المقبل.



ووفقًا لموقع «دوفار» التركي، فقد صوّت 31.5 % لحزب العدالة والتنمية، فيما لم يتجاوز حزب الحركة القومية الحد الأدني لدخول البرلمان «7 %»، وصوّت 27.1 % لحزب الشعب الجمهوري وحزب الخير 14.7 %، ليتفوق تحالف الأمة على تحالف الشعب الذي يتزعمه أردوغان.

كما صوّت 36.7 % من المشاركين في الاستطلاع لصالح تحالف الأمة، و34.7 % لصالح تحالف الشعب، ردًا على سؤال «ستصوت لأي تحالف؟».

وبلغت نسبة الذين قالوا إنهم لن يصوتوا أبدًا لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، 56.9 ٪.