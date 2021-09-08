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إندونيسيا.. مقتل 41 شخصا في حريق سجن قرب العاصمة

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الدمام - شريف احمد - لقي 41 شخصا حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة جراء حريق ضخم اندلع في سجن بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الأربعاء ، حسبما أعلنت الشرطة.

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذى شب فى سجن تانجيرانج -على بعد حوالي 20 كيلومترا من جاكرتا-.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس إن الحريق بدأ الساعة 0200 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (1700 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه تم احتواء الحريق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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