شكرا لقرائتكم خبر عن 19 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي يوم الثلاثاء، مقارنة مع 36 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة غير ناجمة عن عدوى محلية.

وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغت 11 حالة يوم الثلاثاء جميعها وافدة من الخارج ارتفاعا من 10 حالات في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 95083 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.