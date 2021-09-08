شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف فدان لبحيرات الفيروز للصيد البحرى.. إنجازات يسطرها التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية الاستزراع السمكي على أجندة اهتماماتها، وأفتحت بداية العام الحالي المرحلة الأولى من مشروع الفيروز للاستزراع السمكى، الذى يقام المشروع على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17 كم بمحاذاة ساحل البحر وعمق 10 كم شرق بورسعيد، ويتكون من مزارع سمكية بإجمالى 5908 حوض للاستزراع السمكي، مساحة الحوض 1.75 فدان، بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن سنويًا أسماك وجمبري.

أما بالنسبة لبحيرات الفيروز للصيد البحري ومقامة على 10 آلاف فدان تقريبًا مقسمة كالاتي:

• بحيرة الفيروز الشرقية على مساحة 425 فدان.

• بحيرة الفيروز الغربية على مساحة 5772 فدان.

• أحواض ترسيب على مساحة 3565 فدان.

• حوض للسفن بطول 120 م وعرض 80 م يسع لعدد 6 سفن صيد أطوال حتى 30 م.

• منطقة لوجستية لخدمة الأقفاص السمكية الموجودة في البحر المتوسط وتتكون من ساحة لغسيل الشباك ومخازن العلف بطاقة 100طن وثلاجات تخزين بطاقة 50 طن.

• منطقة إدارية وصناعية وتتكون من (مبنى الإدارة - سكن إداري – مناطق خدمية)، بالإضافة إلى صالة للفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية 8 طن أسماك وجمبري يوميًا.

• مصنع للثلج بطاقة إنتاجية 40 طنا يوميًا و6 مخازن علف بطاقة تخزينية 6000 طن أعلاف.

كما تم إنشاء معامل بحثية للحفاظ على الأمان الحيوي للمزرعة من خلال فحص جودة المياه والتربة وصلاحية العلف وسلامة صحة الأسماك.