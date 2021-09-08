شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب بالتنسيق مع المجتمع المدنى لتعريف العالم بالمنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية، وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر.
وشدد التقرير البرلماني الذي وافق عليه مجلس النواب على ضرورة معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.