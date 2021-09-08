بعد تحديث إجراءات كورونا.. كيف تسافر إلى الإمارات؟ (12 خطوة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج، بداية من الأحد الماضي.

يرصد "الخليج 365" التحديثات والتي جاءت على النحو التالي:

- إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعَّمين القادمين إلى الإمارات.

- إلزام المسافرين من مطعَّمين وغير مطعَّمين، قبل الإقلاع بإبراز نتيجة سلبية (PCR).

- استلام المسحة قبل موعد الرحلة ب 48 ساعة.

خطوات المسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها:

- على المطعَّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول.

- إجراء فحص (PCR) آخر في اليوم السادس.

- على المطعَّمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص (PCR) عند الوصول.

- إجراء فحص (PCR) آخر في اليومَين الرابع والثامن، في حال البقاء بالإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

إجراءات السفر لغير المطعَّمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والفئات المستثناة، والمسافرون من وجهات القائمة الخضراء:

- إجراء فحص (PCR) عند الوصول دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

إجراء فحص إضافي في اليومَين السادس والتاسع

بالنسبة لغير المطعَّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى:

- إجراء فحص (PCR) عند الوصول.

- الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

- إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

وفتحت الإمارات، طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول اعتباراً من غد الإثنين 30 أغسطس الماضي.

وشمل القرار، الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار، على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملاً الفئات المستثناة غير المطعمة.

ويمكن تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلين على اللقاح في الدولة وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.​