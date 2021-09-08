محمد الفلاح - قيادي حوثي يقتل والده.. والسبب صورة زعيمه

الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أقدم قيادي حوثي في محافظة ذمار وسط اليمن على قتل والده بسبب نزع الأخير صورة زعيم الميليشيات من المنزل.



وأطلق المشرف في ميليشيا الحوثي محمد أحمد السنباني، النار على والده، الاثنين، لقيامه بنزع صورة عبد الملك الحوثي من على جدران منزلهما الكائن في جولة رداع وسط مدينة ذمار.

كما فارق الوالد الحياة متأثراً بإصابته، فيما لاذ نجله الجاني بالفرار من المنزل عقب ارتكابه الجريمة بحضور عدد من جيرانه.

يشار إلى أن معدلات الجريمة تتزايد في مناطق سيطرة الحوثي، لا سيما جرائم قتل عناصر ومشرفين حوثيين لأقاربهم.

ظاهرة خطيرة

ورصدت إحصائية يمنية قيام مسلحي الميليشيات بقتل 44 من أقاربهم وذويهم خلال عام ونصف، في ظاهرة وصفتها الحكومة بالخطيرة وضمن إفرازات الأفكار الإرهابية للحوثيين.

وفي وقت سابق، أطلق يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية واسعة، تنديداً بجرائم قتل ميليشيا الحوثي لأقاربهم، تحت هاشتاج #الحوثيون_يقتلون_اهاليهم ، وعلى رأسهم الآباء والأمهات والزوجات والأبناء.

إلى ذلك جاءت الحملة بعد تفشي ظاهرة قتل الحوثيين لأقاربهم في عدد من المحافظات. وتقوم الميليشيات بدورات لعناصرها لحقنهم بالأفكار الإرهابية.