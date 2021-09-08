إحالة عضوي هيئة تدريس بجامعة بني سويف للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أحالت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، أستاذ جامعي ومدرس مساعد في كلية السياسية والاقتصاد للنيابة العامة، بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بمعرفة رئيس الجامعة من أعمالها، في واقعة وجود أخطاء وتلاعب بنتائج الطلاب بالكلية.

كان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة لفحص نتائج امتحانات طلاب كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة، وكذلك مراجعة جميع النتائج داخل كنترول الكلية، لبيان حقيقة وجود أخطاء وتلاعب في النتائج تضر بالطلاب.

وانتهت اللجنة إلى وجود أخطاء في نتائج الطلاب وشبهة تلاعب بها داخل الكنترول، وعليه تم تشكيل لجنة أخرى، وتكليف رئيس الكنترول بتصحيح الأوضاع الخاطئة.

كان رئيس جامعة بني سويف قد تلقى شكوى من طلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، يتهمون زميلتهم بتغيير درجاتها وتقديرها من جيد إلى امتياز.

وأشاروا في شكواهم إلى احتفاظهم بصورة من نتيجة زميلتهم في الفصل الدراسي الأول، وبعد ظهورها في الفصل الدراسي الثاني، راجعوا الدرجات واكتشفوا أنها حاصلة على تقدير "ممتاز" في كافة المواد، رغم حصولها على جيد خلال نتيجة نصف العام.