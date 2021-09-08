شكرا لقرائتكم خبر عن میكنة الحيازة الزراعية والتجمعات الزراعية بسيناء أبرز مشروعات الزراعة والرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكى - المصدر الأساسى اللغذاء، ولمدخلات القطاع الصناعى، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية (عدا المحافظات الحضرية)، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته فى الاقتصاد القومى قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.

ولقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - فى الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة. كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية. وبوجه عام، سهم الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، وبنحو 25% من إجمالى القوى العاملة، وبحوالى 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية. وتتجلى أهمية القطاع الزراعى، بالنظر إلى مستهدفات إسهامات القطاع فى الاقتصاد القومى وفقا لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد نستعرض مشروعات الزراعة والري المستهدف تنفيذها:

1- إنشاء محطة غربلة بمحافظة سوهاج في إطار مشروع تحسين وتعزيز إنتاج التقاوى الحكومية.

2- مشروع تطوير الرى الحقلى لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

3- إنشاء (6) تجمعات زراعية في إطار مشروع إنشاء (13) تجمعا وتوفير المياه لاستصلاح واستزراع 5,5 ألف فدان بشمال وجنوب سيناء، وإضافة مساحات جديدة (حوالى 14 ألف فدان).

4- استكمال المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بهدف توفير غذاء صحى مناسب للتلاميذ وتهيئة فرص عمل فى 15 مصنعا فى 13 محافظة.

5- استكمال تنمية حلايب وشلاتين بهدف إنتاج 100 طن ځضر، 30 طنا لحوم دواجن، 400 ألف بيضة، 25 طنا من الأسماء.

6- استكمال تطوير وتنمية الموارد الطبيعية لسد الفجوة المائية بمحافظة مطروح (باستخدام أسلوب المشاركة مع المجتمعات المحلية).

7- مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بغرب غرب المنيا.

8- استكمال مشروع التعداد الزراعي ومشروع میكنة منظومة الحيازة الزراعية لبناء قاعدة بيانات متكاملة (كارت الفلاح).

9- مشاريع تطوير البنية الأساسية للبحيرات وتطوير البحيرات الشمالية .

10- تطوير محطات الخدمة الآلية بمحافظات سوهاج وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية .

11- مشروع تحديث المعامل والمحطات البحثية .

12- مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية Pride بمطروح.

13- مشروع التحول الرقمي للهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية

14 - استكمال إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية .

15- تدعيم مشاريع الاستزراع السمكي البحري بمحافظتي بورسعيد والإسكندرية ، واستكمال تطوير محطات الحجر الزراعي بهدف الرقابة على الصادرات والواردات لمنع تسرب الآفات الضارة .

16- تطوير استخدام اللقاحات والأمصال لزيادة معدلات الإنتاج .

17- تحديث وتحسين سلالات القطن بالتوسع فى زراعته فى مناطق خارج الدلتا، مثل الفرافرة وغرب غرب المنيا، وزيادة إنتاجية الفدان، وإضافة أصناف جديدة موفرة للماء بنسبة 15%.

18- تدعيم أسطول الصيد بالمعدات الثقيلة وإعادة تأهيل ملاحة بورفؤاد لزيادة إنتاجية أسماك التصدير الفاخرة .