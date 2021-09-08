بمخدر ووسادة.. سيدة تتخلص من زوجها بمعاونة أصدقاء عشيقها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تخلصت ربة منزل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من زوجها، بمعاونة اثنين من أصدقاء عشيقها، بعدما وضعت مخدر للزوج وطفلتها وكتمت أنفاسه بوسادة، رغبة في الزواج بالعشيق.

كانت نيابة ثان المنصورة، برئاسة المستشار أحمد المارية رئيس النيابة، وإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أمرت بحبس الزوجة وشابين من أصدقاء عشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل الزوج.

اعترفت "أم هاشم. ف. أ" 29 عامًا - ربة منزل، أمام النيابة، بأنها وضعت المخدر لزوجها "صالح. م" 41عامًا - ميكانيكي، وطفلته، حتى تأكدت من غيابهما عن الوعي، واتصلت بأصدقاء عشيقها: "لبيب أ. ل - 21عامًا"، و"أحمد ا. أ - 21 سنة"، وطلبت منهما الحضور قائلة: "ياللا نخلص"، وقد حضرا وكتما أنفاسه باستخدام وسادة حتى توفي.

أكدت المتهمة أيضًا أنها كانت على خلاف دائم مع زوجها، وكانت تربطها علاقة بشخص آخر ورغبت بالزواج منه، ولذلك قررت التخلص من زوجها.

وأقر المتهمان الآخران بأنهما ساعدا الزوجة في التخلص من زوجها من أجل صديقهما.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي حول تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وبيان أسباب الوفاة، وتحريز أدوات القتل، وعمل المعاينة التصويرية للواقعة.