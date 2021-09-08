اليمن ينفي مزاعم «حوثية» حول وجود حصار في البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - لاهاي (وكالات)

اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بنشر الأكاذيب والافتراءات والادعاءات بوجود حصار في البلاد.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، إن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش «UNVIM» تؤكد أن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة المتمردين، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وأكد الوزير بن مبارك خلال لقاء جمعه في لاهاي بعدد من السياسيين والمفكرين والصحفيين الهولنديين، أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الأعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة اليمنية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية دون أي تمييز.

وقال المسؤول اليمني، إن ميليشيات الحوثي هي من اختلقت أزمة الوقود بمنعها لرجال الأعمال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية، مضيفاً أن الميليشيات عمدت بالمقابل على إنشاء سوق سوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.