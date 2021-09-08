سوريا: مقتل وإصابة 15 جندياً في هجمات لـ«داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل وإصابة 15 عنصراً من الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه في البادية شرقي البلاد في هجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي.

ورصد هجوماً للتنظيم خلال الساعات الفائتة في بادية «السخنة» بريف حمص الشرقي على مقربة من الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، دارت على إثره اشتباكات بينه وبين الجيش السوري والمسلحين الموالين له، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 عناصر من الميليشيات الموالية للجيش، بالإضافة لإصابة 8 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالة خطرة مما يرشح ارتفاع عدد القتلى.

وبذلك ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية، خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 إلى 1545 قتيلاً من الجيش والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.