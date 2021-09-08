المجلس الأوروبي يوافق على تمويل لمرشحي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - وافقت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء على تمويل بقيمة 14.2 مليار يورو لمجموعة من الدول التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينيجرو (الجبل الأسود) ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا من بين الدول التي حصلت على مساعدة

مالية قبل الانضمام خلال الفترة بين 2021 و2027 .

ويهدف هذا الدعم لتمكين هذه الدول من إجراء الاصلاحات التي تتوافق مع عضويتهم المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه سيتم توزيع الأموال بناء على جهود الدول في الإصلاح.

كما يأتي التمويل مصحوبا بدعم لمساعدة الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على تنفيذ إصلاحات سياسة ومؤسسية وقانونية وإدارية واجتماعية اقتصادية لازمة لتتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي ولتنسجم مع قواعد ومعايير وسياسات وممارسات الاتحاد الأوروبي.