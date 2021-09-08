البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تمويلا من أجل الأعاصير وإجلاء الأفغان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس اليوم تخصيص مليارات الدولارات من الميزانية الجديدة للتعامل مع الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى إضافة إلى إجلاء عشرات الألوف من أفغانستان.

وقال مكتب الرئيس بايدن للإدارة والميزانية في منشور بمدونة إن هناك حاجة لما لا يقل عن 24 مليار دولار من الميزانية الجديدة لتغطية تداعيات الكوارث الطبيعية بما فيها إعصار أيدا إضافة إلى 6.4 مليار دولار لإجلاء الأفغان وإعادة توطين اللاجئين.