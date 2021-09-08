محمد الفلاح - الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من قبضة الحوثيين غرب مأرب

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

انتزعت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، "مواقع مهمة" من قبضة ميليشيات الحوثيين، غرب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة.



وقال الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش والمقاومة الشعبية يخوضان مواجهات مستمرة، منذ فجر الثلاثاء، ضد ميليشيات الحوثيين التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على جبهات غرب مأرب.

وذكر الموقع أن قوات الجيش تمكنت من دحر الميليشيات من مواقع مهمة على جبهة الكسارة، إحدى جبهات مديرية صرواح، غرب المحافظة.

وجاء ذلك تزامنًا مع غارات جوية لطائرات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثيين في ذات الجبهة، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوفهم.