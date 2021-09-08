شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أممية عاجلة لإنقاذ 11 مليون أفغاني من الجوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وكالات الأمم المتحدة، أمس، المجتمع الدولي لجمع أكثر من 600 مليون دولار بشكل عاجل، ‏بهدف مساعدة حوالي 11 مليون شخص، في جميع أنحاء أفغانستان التي تواجه انهيارا في الخدمات ‏الأساسية، نتيجة نفاد المساعدات الغذائية، بنهاية العام الجاري.‏

وحذرت الوكالات، في بيان صحفي، من أن تطورات الوضع في أفغانستان تسببت في اضطراب كبير، وتهدد ‏بنسف موسم القمح الشتوي , مشيرة إلى أن واحدا من كل ثلاثة أفغان يعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ولفتت، إلى احتمال حدوث عجز بنسبة 25 في المائة في محصول القمح الوطني هذا العام، ‏حيث أن نصف متوسط السعرات الحرارية اليومية في غذاء الأفغان يأتي من القمح، ومعظم ‏الإمدادات المزروعة في البلاد مصدرها موسم الشتاء المقبل.