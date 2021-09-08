شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أممية عاجلة لإنقاذ 11 مليون أفغاني من الجوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت وكالات الأمم المتحدة، أمس، المجتمع الدولي لجمع أكثر من 600 مليون دولار بشكل عاجل، بهدف مساعدة حوالي 11 مليون شخص، في جميع أنحاء أفغانستان التي تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، نتيجة نفاد المساعدات الغذائية، بنهاية العام الجاري.
وحذرت الوكالات، في بيان صحفي، من أن تطورات الوضع في أفغانستان تسببت في اضطراب كبير، وتهدد بنسف موسم القمح الشتوي , مشيرة إلى أن واحدا من كل ثلاثة أفغان يعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ولفتت، إلى احتمال حدوث عجز بنسبة 25 في المائة في محصول القمح الوطني هذا العام، حيث أن نصف متوسط السعرات الحرارية اليومية في غذاء الأفغان يأتي من القمح، ومعظم الإمدادات المزروعة في البلاد مصدرها موسم الشتاء المقبل.