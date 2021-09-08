تزوير ورشوة واستغلال النفوذ.. كواليس إطاحة الملك سلمان بمدير الأمن العام

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أسباب إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وبحسب الأمر الملكي، فإن الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي، ارتكب تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي.

وتم توجيه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

وجاء قرار الملك سلمان كالتالي:

أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.