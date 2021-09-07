عاهل البحرين لوزير الدفاع الأمريكي: حريصون على تطوير التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المستمر في مختلف المجالات مع واشنطن.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني، في قصر الصخير الثلاثاء، لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بمناسبة زيارته للمملكة.



وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن اعتزازه بالعلاقات البحرينية - الأمريكية والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل، وتقدير المنامة بما يجمعها بواشنطن من علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 120 عاماً من التعاون المشترك كشركاء وحلفاء.

ولفت إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة الإغاثة الإنسانية لأفغانستان وشعبها، مستعرضا خلال اللقاء الروابط التاريخية العريقة ومسار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين البلدين الصديقين.





بدوره، أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن شكره وتقديره لملك البحرين،مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين والحرص على تعزيزه والعمل معاً في العديد من المشاركات لدعم الأمن في المنطقة.

وثمن استضافة مملكة البحرين للأسطول الخامس والذي يأتي في إطار تعاون البلدين في المجالات العسكرية، مما يعكس عمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين.