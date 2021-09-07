بخبرة 30 عاما.. قاض ألماني رئيسا لفريق التحقيق الأممي في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عينت الأمم المتحدة قاضيا ألمانيا رئيسا لفريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عين الألماني كريستيان ريتشر مستشارًا خاصًا ورئيسًا جديدًا لفريق التحقيق.



ويخلف هذا القاضي الألماني، البريطاني كريم أسد أحمد خان، الذي أصبح في يونيو/حزيران الماضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وهدف فريق التحقيق الأممي في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش هو دعم الحكومة العراقية في توجيه الاتهام إلى أعضاء هذا التنظيم، من خلال جمع وحماية وتخزين الأدلة التي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال هذا الفريق إنه جمع أدلة دامغة ومقنعة على ارتكاب داعش إبادة بحق الأقلية الأيزيدية كمجموعة دينية.

كان كريستيان ريتشر حتى الآن المدعي العام الفيدرالي في محكمة العدل الفيدرالية الألمانية.

وقالت الأمم المتحدة إن لديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة المهنية في الملاحقات والتحقيقات الجنائية الدولية والوطنية.