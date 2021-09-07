شكرا لقرائتكم قريب لأحمد مسعود: طالبان لم تسيطر على بنجشير بكاملها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أحمد والي مسعود، شقيق القائد الراحل أحمد شاه مسعود، أحد أبرز الشخصيات المقاومة لطالبان، أن الحركة لم تسيطر على منطقة بنجشير بكاملها في أفغانستان.

وقال عم أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الوطنية في الوادي الذي ظل لسنوات خارج حكم طالبان، خلال ندوة نظمتها جامعة سويسرية والبعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس "أتى مسلحو طالبان مع مجموعة من الإرهابيين وسيطروا على طريق واحد في بنجشير. أولئك الذين يعرفون جغرافيا المنطقة يدركون أنهم جاؤوا واستولوا على طريق واحد، لكن بنجشير فيها كثير من الوديان".

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كما أضاف "لذلك لا تعتقدوا أنهم سيطروا على المنطقة، لأنهم سيطروا على الطريق".

إلى ذلك، قال "ما زال لدينا آلاف المقاتلين في الوادي يمكنهم العودة في أي وقت. لقد تأثرنا، لكننا لم نمت، ما زلنا على قيد الحياة".

واد وعر

يذكر أن حركة طالبان كانت أعلنت أمس الاثنين، أنها سيطرت بشكل كامل على الوادي وحذرت من أي تمرد ضدها.

فيما دعا أحمد مسعود الذي أقر بوقوع طالبان بأسرها في قبضة الحركة، إلى المقاومة والتمرد والخروج بتظاهرات مناوئة.

أحمد مسعود بين مناصريه (رويترز)

يذكر أن وادي بنجشير الوعر والذي يصعب الوصول إليه، يقع على مسافة 80 كيلومترا من كابل، وكان آخر معقل للمعارضة المسلحة ضد طالبان التي سيطرت على الحكم في 15 آ/أغسطس.

كما أنه لم يسقط يوما بين يدَي الخصوم سواء في ظل الاحتلال السوفياتي في ثمانينات القرن العشرين، أو في فترة الحكم الأول لطالبان في التسعينات.