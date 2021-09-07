الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سحل وضرب سيدة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بدائرة مركز بسيون بالغربية، تحت عنوان "ضرب وسحل سيدة بسيون وإنقاذها من الموت".

بالفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة ، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلٍ منهم على الآخر بالضرب بـ"عصى خشبية" نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين؛ إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، مما أثار حفيظتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.