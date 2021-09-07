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السعودية: أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق

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ابوظبي - سيف اليزيد -  

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية ، اليوم الثلاثاد أمراً ملكياً، بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وجاء في نص الأمر الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»: «بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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