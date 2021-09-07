بينها الإمارات.. السعودية تسمح بدخول القادمين من ثلاث دول عبرجميع المنافذ



أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول هي الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إليها.



ويسري القرار، بحسب ما نشر حساب الوزارة على تويتر، اعتباراً من الساعة 11 صباح، الأربعاء، ويشمل الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.





وكانت السعودية أعلنت في يوليو الماضي منع سفر المواطنين، المباشر أو غير المباشر، من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى 3 دول هي الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا.



كما قررت الداخلية السعودية، وقتها، تعليق القدوم من كل من الدول الثلاث بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.



وأعلنت السلطات السعودية أيضا إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.



وقالت الداخلية السعودية، وقتها، إن هذه القرارات تأتي في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

