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قرار جديد للمسافرين من الإمارات ودول أخرى إلى السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 39 دقيقة

أحد مطارات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيقاف تعليق السفر إلى الرياض عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الساعة 11:00 من صباح غد من دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية الأرجنتين، مع السماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر تأكيده أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحاً أنّ الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمرّ من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

يشار إلى أن الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات كانت قد توقفت بسبب تداعيات فيروس منذ مطلع شهر يوليو/تموز من العام الحالي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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