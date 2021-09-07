سرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين يورو من متجر Bulgari وسط باريس.. ما علاقة الملياردير أرونو؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 53 دقيقة

تعرض متجر Bulgari في ساحة الفاندوم وسط باريس لعملية سطو مسلح وسرقة مجوهرات قيمتها 10 ملايين يورو (11.84 مليون دولار)، حسبما نقل موقع “فوربس”.

وأفادت الشرطة الفرنسية أنّه قبيل منتصف النهار بقليل، قام ثلاثة مسلحين بالبنادق، بسرقة المتجر الذي تم تجديده مؤخرًا في الساحة الواقعة وسط العاصمة الفرنسيّة.

فرّ اللصوص الثلاثة في سيارة بينما هرب أربعة من شركائهم على دراجات بخارية. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على اثنين منهم بعد أن حاصرت السيارة.

ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من ممثل متجر Bulgari، الذي تملكه شركة الملياردير برنارد أرونو، LVMH.

سبق أن تعرضت متاجر المجوهرات في باريس لسلسلة من عمليات السطو المسلح في الأشهر الأخيرة. ومن المرجح أن تتصدر قضايا الأمن والجريمة اهتمامات المقترعين في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة العام المقبل.

وفي يوليو/ تموز الماضي، تعرض متجر مجوهرات Chaumet بالقرب من الشانزليزيه لسرقة بقيمة مقدّرة بنحو مليوني يورو (2.4 مليون دولار) من البضائع، وتمّ العثور على المسروقات في وقت لاحق واعتقال المشتبه بهم. وفي الشهر نفسه، تعرض أيضًا متجر مجوهرات Dinh Van في وسط باريس لسطو مسلح.

تخلى اللصوص الذين استهدفوا متجر Bulgari عن بعض ما نهبوه أثناء فرارهم. وأصيب أحد المشتبه فيهم المحتجزين بطلق ناري في ساقه قبل القبض عليه.

خضع متجر Bulgari مؤخرًا لتجديدات واسعة النطاق، حيث تم توسيعه ليكون مطلًا على ساحة الفاندوم.

يُذكر أن مجموعة LVMH للسلع الفاخرةالتابعة للملياردير برنارد أرنو كانت قد اشترت شركة Bulgari عام 2011 بقيمة كانت توازي 5.18 مليار دولار في ذلك الحين.

ولن تؤثر عمليّة السطو المسلّح التي على ثروة أرنو بسبب التغطيات التأمينية واسترداد بعض المسروقات من قبل الشرطةن لكنّ اللافت أنّ أرنو تصدّر اليوم الرابحين على قائمة فوربس اللحظية لترصّد الثروات، حيث حقّق 5.2 مليار دولار بارتفاع 2.84% لتصل القيمة الاجمالية لثروته إلى 186.7 مليار دولار، وهو لا يزال ثالثا على لائحة مليارديرات العالم، خلف جيف بيزوس وإيلون ماسك.

وصعد سهم مجموعة أرنو LVMH بنسبة 1.7% في وول ستريت إلى 770 دولارا.