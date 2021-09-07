وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 71 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 71 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا الثلاثاء، ارتفاعاً من 52 في اليوم السابق في حين ارتفعت الحصيلة اليومية من الإصابات الجديدة إلى 4720 من 3361.



وسجلت إيطاليا 129638 وفاة مرتبطة بكورونا منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير (شباط) من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم.

وسجلت كذلك 4.58 مليون إصابة إلى اليوم.