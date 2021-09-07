شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: «صيف 2021» الأكثر احترارًا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صدر عن خدمة مراقبة التغير المناخي في أوروبا أن أشهر صيف هذا العام، يونيو ويوليو وأغسطس، كانت هي الأكثر احترارا في أوروبا منذ بدء التسجيل.

وقال التقرير الصادر عن دائرة كوبرنيكوس الأوروبية المعنية بتغير المناخ، إن متوسط درجة الحرارة كان يزيد بدرجة واحدة مئوية عن المتوسط للأعوام من 1991 إلى 2020.

وذكر التقرير أن أشهر الصيف كانت الأكثر حرارة في عامي 2010 و 2018 وكان أشهر كلا العامين أكثر برودة بنحو 1ر0 درجة مئوية عن العام الحالي.