طالبان بشأن حكومتها: ستطبق الشريعة وتحمي حقوق الإنسان

وأوضح في بيان عقب الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة في البلاد، أن السلطات الحالية سوف تعمل على "السيطرة على شؤون البلاد وتسييرها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن ذلك يشمل جميع شؤون الحكم والحياة في أفغانستان، حيث ستنظمها في المستقبل "قوانين الشريعة الإسلامية".



وتابع زعيم الحركة بالقول إن الحكومة ستعمل أيضا على "حماية المصالح العليا للبلاد وتأمين الحدود وضمان السلام الدائم والازدهار والتنمية".

كما أشار إلى أن الحكومة سوف تتخذ خطوات جدية نحو "حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إطار الدين الإسلامي".