بلينكن يشيد بدعم الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، والذي أشاد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان.



وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والأوضاع في أفغانستان والجهود الإقليمية المبذولة لترسيخ دعائم شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين بالمجالات كافة.

كما أكد التزام دولة الإمارات بدعم جهود الإغاثة الدولية في جمهورية أفغانستان والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية و الازدهار.

من جانبه أشاد أنتوني بلينكن بالنمو المستمر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة.