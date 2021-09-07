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الصين تتمكن من تطعيم 969 مليون شخص ضد فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تتمكن من تطعيم 969 مليون شخص ضد فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

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أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تطعيم أكثر من 969 مليون صيني ما يعادل 69 في المائة من إجمالي سكان البلاد ضد حتى أمس "الإثنين".

 

و قال وو ليانغ يو نائب رئيس قسم مكافحة الأمراض و الوقاية منها في اللجنة بمؤتمر صحفي اليوم إن ما يزيد عن 2.11 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 تم إعطاؤها في جميع أنحاء البلاد.

 

و أضاف " وو " إن أكثر من 1.09 مليار شخص أي حوالي 77.6 في المائة من إجمالي سكان البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.. موضحا أنه تم إعطاء ما يقرب 162.3 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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