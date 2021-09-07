الصين تتمكن من تطعيم 969 مليون شخص ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تطعيم أكثر من 969 مليون صيني ما يعادل 69 في المائة من إجمالي سكان البلاد ضد فيروس كورونا المستجد حتى أمس "الإثنين".



و قال وو ليانغ يو نائب رئيس قسم مكافحة الأمراض و الوقاية منها في اللجنة بمؤتمر صحفي اليوم إن ما يزيد عن 2.11 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 تم إعطاؤها في جميع أنحاء البلاد.

و أضاف " وو " إن أكثر من 1.09 مليار شخص أي حوالي 77.6 في المائة من إجمالي سكان البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.. موضحا أنه تم إعطاء ما يقرب 162.3 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.